Sassuolo, che spettacolo al Mapei. Contro il Palermo e 4-1 Sport Trionfo netto del Sassuolo sul Palermo Mapei Stadium nella 20° giornata del campionato di Serie A. Al gol iniziale di Quaison replicano Matri con una doppietta, Ragusa e Politano. Partono bene i rosanero. ...Leggi-> S.Antonio, la benedizione degli animali. Domenica a Gaiato di Pavullo Pavullo Si rinnova domenica 15 gennaio 2017, presso il piazzale antistante la chiesa di Gaiato di Pavullo, l'antico rito della benedizione degli animali, in occasione della festività di S.Antonio, protettore ...Leggi->

Croce Rossa sempre più grande: ecco i nostri primi 130 anni Copia di In evidenza

di Teresa Malieni"Essere il Presidente del Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana e servirla nell’anno in cui compie 130 anni per me è un onore ed è motivo d’orgoglio rappresentare 6 ...Leggi-> C'è già aria di Corrida: conto alla rovescia a suon di allenamenti ed iscrizioni Copia di In evidenza



L’appuntamento più atteso dai runner modenesi è alle porte. Mancano solo venti giorni alla Corrida e si scaldano i motori



Aria di Corrida. L’inizio dell’anno a Modena corrisponde ...Leggi->

Modena Calcio: in arrivo Antonio Djuric Sport Il Modena ha concluso l'acquisto di Antonio Djuric, attaccante cresciuto nella Dinamo Zagabria e in gol, qualche settimana fa, contro la Juventus in Youth League. A riferirlo è AlfredoPedulla.com. Corteo anti-fascista: tanto rumore (e soldi pubblici spesi), per nulla Opinioni

di Gianni GaleottiVedere un collega giornalista tenere una conferenza inaugurale di un circolo politico culturale legalmente autorizzato, ma obbligato ad essere protetto da un cordone straordinario di ...Leggi-> Come finirà la "Buona Scuola" In evidenza di Gino Malaguti (già Provveditore agli Studi di Modena)



"La legge nr. 107 di riforma scolastica autodefinita dal Governo come quella della “Buona Scuola” è proceduta per due anni con molti ...Leggi->

Volley, Coppa Italia: Azimut Modena non gioca al top, ma vince contro Sora Sport La squadra di Piazza vola in Final Four di Del Monte Coppa Iitalia Spettatori:3.430 Mvp: Petric - AZIMUT Modena Volley Azimut Modena - Biosì Indexa Sora 3-0 (25-16, 34-32, 25-19) - Azimut Modena: Orduna ...Leggi-> Meningite a Modena: rimangono gravi le condizioni della donna ricoverata al Policlinico Copia di In evidenza

Restano molto gravi le condizioni della donna di 65 anni di Fiorano Modenese colpita da meningite batterica e ricoverata al Policlinico di Modena da due giorni. Solo nelle prossime i sanitari saranno ...Leggi-> Treno Modena-Sassuolo e l'eterno anno zero Sassuolo Il treno della linea Modena-Sassuolo, meglio conosciuto come Gigetto, continua ad essere il simbolo di una politica dei trasporti che non ha saputo andare oltre a quello che c'era 50 anni fa. Trent'anni ...Leggi->