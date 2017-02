Economia: in E-R un 2016 migliore. Più PIL e meno disoccupazione Copia di Cronaca in evidenza

Nel 2016 il prodotto interno lordo dell’Emilia-Romagna è stimato in aumento dell’1,4 per cento, prima regione italiana per crescita. Bene il comparto manifatturiero. La disoccupazione diminuisce ...Leggi-> Calcio Mercato, ultime battute. Il Modena saluta Besea (che parte) e Fautario (che arriva) Sport Le ultime ore concesse per le trattative di mercato hanno portato nelle fila del Modena F.C. (e già dal pomeriggio sul campo dello Zelocchi, per l'allenamento pomeridiano, a disposizione di mister Capuano), ...Leggi-> Modena. Fiera di Sant'Antonio, fermato ubriaco disturbatore Attualità Nessuna denuncia per borseggi alla Municipale, che ha sanzionato un artista di strada abusivo e tre ambulanti per bombole Gpl e per piastra elettrica senza certificazione



Un uomo che, ubriaco, disturbava ...Leggi->

Sassuolo, che spettacolo al Mapei. Contro il Palermo e 4-1 Sport Trionfo netto del Sassuolo sul Palermo Mapei Stadium nella 20° giornata del campionato di Serie A. Al gol iniziale di Quaison replicano Matri con una doppietta, Ragusa e Politano. Partono bene i rosanero. ...Leggi-> Come finirà la "Buona Scuola" In evidenza di Gino Malaguti (già Provveditore agli Studi di Modena)



"La legge nr. 107 di riforma scolastica autodefinita dal Governo come quella della “Buona Scuola” è proceduta per due anni con molti ...Leggi->

Agenti PM in borghese bloccano spacciatore tunisino con 100 dosi pronte In evidenza Uno spacciatore di eroina e cocaina è stato arrestato dalla Polizia municipale di Modena lunedì 30 gennaio. Si tratta di K. M. un cittadino di origine tunisina nato nel 1975, regolarmente in Italia da d ...Leggi->

Carpi steso a Benevento, Castori: "Sconfitta meritata" Sport

“E’ stata una sconfitta meritata. Oggi c’è stata differenza anche sul piano del gioco. Non mi piace accampare scuse. Soprattutto nel primo tempo non abbiamo fatto ciò che sappiamo fare e ...Leggi-> Freddo, un rischio per la salute: ecco come proteggersi In evidenza Il freddo eccessivo può rappresentare una minaccia per la salute, soprattutto per anziani, bambini e persone malate. Un vademecum del Ministero della Salute per proteggersi



Il freddo polare di questi ...Leggi->

Corteo anti-fascista: tanto rumore (e soldi pubblici spesi), per nulla Opinioni

di Gianni GaleottiVedere un collega giornalista tenere una conferenza inaugurale di un circolo politico culturale legalmente autorizzato, ma obbligato ad essere protetto da un cordone straordinario di ...Leggi-> Croce Rossa sempre più grande: ecco i nostri primi 130 anni Copia di In evidenza

di Teresa Malieni"Essere il Presidente del Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana e servirla nell’anno in cui compie 130 anni per me è un onore ed è motivo d’orgoglio rappresentare 6 ...Leggi->